Breña: vecinos denuncian atropellos y vías oscuras por construcción de obras

La construcción de las obras de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao ha generado un nuevo plan de desvío en el distrito de Breña, el cual restringirá el tránsito vehicular en la Av. Arica en ambos sentidos de circulación desde el Óvalo Bolognesi hasta el Jr. General Varela.

Ante este panorama, vecinos y comerciantes de la zona expresaron su malestar por las restricciones que se vienen dando. Por ello, una residente del lugar, en diálogo con Latina Noticias, denunció que, al ver poca luminosidad, estas calles se han convertido en el nuevo foco de la delincuencia.

Sin embargo, pese al problema ya antes mencionado, se le suma uno más, pues las veredas, espacio exclusivo para los transeúntes, han sido tomadas por algunos motociclistas imprudentes que pasan a toda velocidad. Días atrás, un sujeto atropelló a una madre de familia que salía de su vivienda.

“Salía una vecina de la 84 y la atropellaron. Las motos pasan y no han ningún respeto y pasan como si estuvieran en la Vía Expresa. Hay fumones, delincuencia, no hay mucha luz al menos en mi sector y para el mercado no se puede”, relató la señora Andrea.

Por otro lado, el dueño de una bodega lamentó que, tras la llegada de la obra, su negocio se haya visto perjudicado. Indicó que el polvo, el ruido y las máquinas trabajando las 24 horas del día viene mortificando a todos.

Línea 2 del Metro de Lima y Callao: el primer tren subterráneo del Perú

Con la llegada de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, se estima que en un promedio de 45 minutos se unirán los distritos de Ate Vitare, Santa Anita, El Agustino, San Luis, La Victoria, Cercado de Lima, Breña, Bellavista, Carmen de la Legua y Callao.

El proyecto, que beneficiará a más de 2.5 millones de usuarios, contará con ascensores para personas de movilidad reducida y adultos mayores, además de escaleras eléctricas. Asimismo, los pisos tendrán un diseño podotáctil para el desplazamiento de las personas con problemas visuales.