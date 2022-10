Bebé de ocho meses terminó con el brazo quemado tras radiografía en hospital Rebagliati

Negligencia. Un bebé de 8 meses sufrió una quemadura en el antebrazo derecho, tras ser sometida a una radiografía en el hospital Edgardo Rebagliati del Seguro Social de Salud (EsSalud).

Los padres del menor denunciaron el hecho. “La traje por un simple examen. La ingresaron y al rato me la entregaron con el brazo quemado. Yo le pedí explicaciones a la anestesióloga porque fue la que salió y me dijo que habían hecho un procedimiento para que la venita resaltara. Le pusieron cloruro de sodio caliente para que resalte la vena y entre la vía, pero no es así porque todo el brazo está quemado”, declaró a Latina Noticias.

Ante le hecho, la madre narra que rompió en llando al ver la situación de su hija, y al sentirse sola en el establecimiento de salud, ya que solo se encontraba con su hijo de 8 años y su esposo no pudo asistir con ella porque se encontraba trabajando. Ella indica que la anestesióloga le dijo que no se preocupe, “que era como una quemadura como si me expusiera al sol. Es primer grado y que el mejor cirujano lo va a atender”. resaltó.

LA RESPUESTA DE ESSALUD

Las autoridades del establecimiento de salud informaron que, el miércoles 5 de octubre, el menor ingresó al nosocomio, para un estudio radiológico bajo anestesia.

“Para ello, se requiere administrar medicamentos por vía endovenosa, procedimiento que tuvo dificultades, ocasionando lamentablemente, lesiones en la piel de su antebrazo derecho. El caso viene siendo sometido a auditoría para determinar responsabilidades”, explicó en un pronunciamiento público.

Agregó que, la paciente fue hospitalizada de inmediato, recibiendo el tratamiento médico respectivo, tal como consta en la historia clínica. Luego de los procedimientos médicos, la menor fue dada de alta para que continúe el proceso de recuperación.