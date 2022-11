Bad Bunny | Teleticket dará dinero a quienes no entraron al show

Bad Bunny llenó dos veces el Estadio Nacional de Lima (Perú), en días consecutivos (domingo y lunes). Sin embargo, varias personas se quedaron sin entrar a ninguno de los conciertos. Teleticket, la empresa a cargo de la venta de entradas, promete devolverles el dinero a varias de ellas.

Específicamente, será a las personas que compraron sus entradas en Teleticket, pero que no lograron ingresar al Estadio Nacional por el cierre de puertas antes de lo esperado.

Es preciso indicar que el cierre de ingresos al estadio se debió a que cientos de personas intentaron ingresar a la fuerza. Muchas de ellas lograron, de mala manera, ver a Bad Bunny en vivo. Ante estos incidentes, y por motivos de seguridad, se ordenó el cierre de las puertas de ingreso.

TELETICKET, BAD BUNNY Y CIERRE DE PUERTAS

Fue por ello que varias personas no pudieron entrar al concierto de Bad Bunny en Lima. Teleticket asegura que no fue su decisión el cierre de puertas.

“Teleticket no tiene la potestad de cerrar las puertas de ningún recinto o evento. Los únicos que tienen autoridad para hacerlo, tal como ocurrió, es la Policía Nacional del Perú”, informó Teleticket sobre lo ocurrido.

Fue la Policía, detalló la empresa en un comunicado “quien dio la orden ambos días de cerrar todos los ingresos y accesos hasta el término del concierto [de Bad Bunny en Lima”.

CÓMO TELETICKET DEVOLVERÁ EL DINERO

¿Y aquellas personas que se quedaron sin entrar a los conciertos de Bad Bunny en Lima por problemas en la nominación de sus entradas? Teleticket no se refirió a estos casos en específico. No obstante, aseguró que este sistema no tuvo ningún tipo de problema al ingreso, demostrando haber sido una metodología de registro muy efectiva.

Sobre la entrega del dinero para los casos señalados, Teleticket indicó que lo informará en los próximos días a traves de sus redes sociales.