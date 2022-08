Aníbal Torres: Voy a seguir defendiendo al Gobierno de Pedro Castillo, desde dentro o desde fuera

Luego de que Avanza País presentara una moción para que el primer ministro se presente ante el pleno para responder por sus declaraciones contra el Parlamento, Aníbal Torres se mostró a favor de acudir hasta este poder del Estado en el marco de una crisis política y enfrentamientos entre ambas instituciones.

“Estoy esperando, por supuesto, que nuestro Congreso me invite, porque ellos me han dicho que me van a invitar para dar explicaciones de esto. Yo estoy dispuesto a hacerlo en cualquier momento y estoy dispuesto a someterme a cualquier decisión, incluso a la censura, el Congreso tiene ese derecho, yo no me muero por un carguito”, señaló en un acto oficial.

“Yo voy a seguir defendiendo al Gobierno de Pedro Castillo, desde dentro o desde fuera, porque yo estoy con el pueblo”, agregó Torres Vásquez, quien en la semana protagonizó dudas en el Ejecutivo tras haber puesto su cargo a disposición.

Por otro lado, fiel a su estilo, el titular de la PCM volvió atacar a la prensa alegando que la misma no ha difundido “los reclamos del pueblo”. Seguidamente, se quejó por la propagación de información respecto a las denuncias contra el mandatario por supuestos actos de corrupción.