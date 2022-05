Aníbal Torres: Karelim López ha brindado hasta siete versiones de un mismo hecho

El primer ministro, Aníbal Torres, se presentó esta mañana ante Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso. En este espacio, alegó que Karelim López ha brindado hasta siete versiones distintas sobre la reunión que sostuvo con Bruno Pacheco, exsecretario general de Palacio de Gobierno.

“Son siete versiones distintas sobre el mismo hecho ¿Cuál versión es la verdadera? Lo que se debería exigir a la señora sobre estas distintas versiones es que presente las pruebas ¿No dice que está grabado?”, objetó el jefe de la PCM.

“Cuando se imputa a una persona un hecho, hay que probar ese hecho. La administración de justicia, sea administrativa, judicial, se tiene que basar exclusivamente en los hechos probados y en la ley”, agregó.

En otro momento, Torres Vásquez confirmó que un una oportunidad se reunió con el hoy prófugo de la justicia Bruno Pacheco en una calle de San Borja, esto cuando se trasladaba en el vehículo de su hijo. Aquella vez, le consultó sobre el origen de los 20 mil dólares hallados en su despacho.

“Me reuní con el señor Bruno Pacheco cuando me conducía de San Isidro a Surquillo en una calle de San Borja. Pacheco sube al vehículo y le pregunto ‘¿qué cosa pasó?’, porque ya se sabía lo de los 20 mil dólares. Me dice: ‘doctor, no es cierto lo que están manifestando, esos 20 mil dólares yo los he retirado del banco, tengo el voucher’. Le dije si había presentado ese vocuher a la Fiscalía y me dijo que sí, entonces le dije: ‘si ya ese dinero está bancarizado, qué problema hay'”, relató.