Aníbal Torres: “Ayer di un ejemplo de cómo el criminal más avezado puede hacer obras positivas”

El último jueves, el jefe de la PCM, Aníbal Torres, brindó unas desafortunadas declaraciones al destacar la gestión del líder nazi Adolf Hitler por haber transformado a Alemania en una potencia mundial. Esta vez, desde Puno, volvió a mencionarlo y comprarlo con Alberto Fujimori.

Desde el Consejo de Ministro Descentralizado, celebrado este viernes 8 de abril en la región altiplánica, Torres Vásquez quiso ofrecer un nuevo ejemplo de “cómo el criminal más avezado puede hacer obras positivas”, tomando la figura del patriarca de los Fujimori.

“Ayer di un ejemplo de cómo el criminal más avezado puede hacer obras positivas, ahora voy a dar un ejemplo del Perú, y que ahora se encuentra detrás de rejas —que fue el autor mediato para que proceda, por ejemplo, el secuestro de los estudiantes de La Cantuta (…)—, ¿puedo decir que no hizo algo bueno? Estaría faltando a la verdad”, aseveró la autoridad.

“Soy persona honesta y digo la verdad. Y no tengo miedo a nada porque yo no estoy aferrado al cargo. He aprendido en mi vida a poder sobrevivir con mi trabajo, con mi estudio y no solamente mendigando como lo han hecho otros en 200 años de vida republicana”, añadió el premier durante la sesión descentralizada.