Aníbal Torres afirma que no ofrecerá disculpas: No le he faltado a la prensa

El jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, aseveró que no tiene que ofrecerle disculpas a la prensa nacional luego de que en la víspera hayan decidido excluir a los medios locales en la conferencia de prensa que brindaron dentro de las instalaciones de Palacio de Gobierno.

Seguidamente, el premier Torres Vásquez reiteró que la conferencia que se prestó la noche del último martes era exclusiva para los medios internacionales, pues, según alegaron, esta se concedió a pedido de ellos.

“Aquí no tengo que pedirle disculpas porque no le he faltado a la prensa. El hecho de que anoche se haya realizado esta conferencia de prensa solamente con la prensa internacional es porque fuimos informados que la prensa internacional exigía una conferencia de prensa solamente con ellos. Con ustedes lo estamos teniendo ahora”, expresó Torres.

En esa línea, la autoridad de la PCM afirmó que continuará con su postura, pese a los ataques que recibe a diario por parte de la oposición. No obstante, insistió con que “los golpistas están permanentemente en el trabajo” de querer destituir al mandatario.

“A mí en realidad no me van a humillar, porque yo no ofendo a nadie, a ningún ciudadano. Para mí, merece respeto incluso cuando ven los congresistas, cuando me atacan algunos, ¿yo salgo a contestar igual? No. Yo no ofendo a ningún ciudadano. Yo no ofendo a Willax que me ataca día y noche”, apuntó.

¿QUÉ RESPONDIÓ LA PRENSA EXTRANJERA?

Rechazan dicha versión. La Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), organización que agrupa a los corresponsales de medios foráneos en el país, descartó que haya solicitado exclusividad para la conferencia de prensa de Pedro Castillo suscitada el pasado martes.

“La conferencia fue organizada por la presencia peruana y fueron los voceros del Gobierno quienes convocaron a la prensa. La APEDP abogó en la misma por el ingreso de los colegas de la prensa nacional. El Ministerio de Justicia, Félix Chero, que además es otro vocero del Gobierno, aseguró en ese momento que habría también una conferencia con los periodistas de medios peruanos”, refiere el comunicado.