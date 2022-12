Áncash: Sujetos que golpearon y abusaron de joven frente a su madre, fueron puestos en libertad

Una mujer y su hija de 20 años fueron golpeadas por cuatro sujetos en Huaraz cuando regresaban a casa. Los delincuentes abusaron la joven mientras que su madre era agredida.

El hecho tuvo lugar en sector de Trigopampa en el distrito de Yungar, provincia de Carhuaz. Ellas regresaban de una reunión comunal cuando fueron interceptadas por cuatro hombres, entre ellos un menor de edad.

“Me jalaron el celular, a mi madre la botaron al suelo y nos arrastraron hasta abajo. Es ahí donde nos empezaron a ultrajar, a insultar. A mí me jalaron el cabello, me agarraron del cuello con la mano, me estaban ahorcando”. Declaró la joven.

Ellas identificaron a los agresores como Ángel Cueva Giraldo de 29 años, Luis Cueva Gantu y Josué Mota Chinchay, los dos de 18 años. Pese a que fueron detenidos por la policía en su momento, hoy se encuentran bajo completa libertad. El fiscal a cargo del caso fue William Rafael Miguel.

La madre de la joven pide que se haga justicia y que los sujetos paguen con la pena más alta la cadena perpetua.