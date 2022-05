Maricarmen Alva sobre entradas del IPD: Es normal que las den en los despachos de los congresistas

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, visitó esta mañana algunos comedores populares en el distrito del Rímac. Durante su estadía, fue abordada por los medios y consultada por las entradas que recibió por parte del IPD. Sin embargo, consideró que es “normal” este tipo de ofrecimientos a las entidades públicas.

“La verdad estoy asombrada de que el domingo en la noche la noticia sea las entradas de cortesía que dan a las instituciones públicas toda la vida. A mí nunca me habían dado entradas, y es normal que den entradas a los despachos de los congresistas. Es normal”, señaló.

En esa línea, Alva Prieto alegó que coincidentemente aquel día del partido, le avisaron que había un espacio reservado en los palcos del Estadio Nacional para ver el encuentro de Perú vs. Paraguay, por lo que aprovechó el momento para alentar a la selección peruana.

“A mí me llaman ese día y me comentan que había llamado el IPD diciendo que había dos palcos, una para presidencia y otra para los vicepresidentes. (…) Lo más lógico es que uno quiera asistir para apoyar a la selección, es normal. Fui con mi esposa e hija. De casualidad me llamó la congresista Rosangella Barbarán y le dije si estás por acá, acompáñame”, añadió.

Finalmente, le restó importancia al tema y desvió las interrogantes de la prensa, aseverando que lo más relevante ahora es saber “dónde están los sobrinos del presidente Pedro Castillo y Bruno Pacheco”, pues es lo que realmente debería importar.