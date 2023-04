Alejandro Toledo: “A mí no me han probado nada y ya me quieren meter a la cárcel”

Alejandro Toledo volvió a conceder una entrevista a la prensa después de mucho, esta vez lo hizo con la Agencia EFE. El expresidente, desde su domicilio en el estado de California, en Estados Unidos, disparó contra la justicia peruana, señalando que está “contaminada por la corrupción”.

“En un sistema de administración de justicia contaminado por la corrupción y por la politización. (…) Yo no me voy a escapar nunca, porque si lo hiciera estaría admitiendo que estoy participando en algo ilícito”, expresó.

El exmandatario, además, se mostró en desacuerdo con los pedidos de prisión preventiva en su contra. Tras ello, hizo una peculiar exigencia, solicitando que, de llegar al Perú, pueda recibir un proceso transparente y de ser necesario, estaría favor del arresto domiciliario.

“Yo mañana (viernes) me voy a entregar a las autoridades a las 9 a.m., no sé cuánto tiempo me tendrán en la cárcel y tampoco quiénes van a venir a recogerme del Perú. Lo único que pido, y no me corro de la justicia, es que no me maten en la cárcel, déjenme luchar con mis argumentos”, detalló durante la entrevista.

“Yo quiero que respeten mi salud. A mí no me han probado nada y ya me quieren meter a la cárcel. Estoy en desacuerdo con el concepto de prisión preventiva y la colaboración eficaz. (…) Pido que me den un arresto domiciliario o una situación similar al que tiene el expresidente Kuczynski”, agregó.