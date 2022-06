Acalorado enfrentamiento entre fiscal y Martín Vizcarra por presunta infidelidad

Acalorado enfrentamiento. Así pudo describirse el cruce de palabras entre Martín Vizcarra y el fiscal Osías Castañeda durante una audiencia virtual, luego de que este último sacara a relucir la supuesta infidelidad que cometió el exmandatario con la abogada Zully Pinchi.

El enfrentamiento tuvo como escenario la audiencia virtual donde el representante del Ministerio Público solicitaba la ampliación o aclaración de las reglas de conducta para Vizcarra Cornejo, quien es investigado por presuntas irregularidades en contratos millonarios por las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

En efecto, el fiscal Castañeda objetó que el exdignatario haya incumplido con la orden del Poder Judicial durante su estadía en Cusco, dado que solo contaba con autorización para realizar actividades vinculadas con su partido Perú Primero.

“El pedido no versa respecto a si salió con la señorita Zully Pinchi, si se reunió con ella en el hotel o si fue infiel. No, señora magistrada. Lamentablemente tenemos que decirlo: Si miente para salir con una mujer que no es su esposa, ¿por qué no mentiría a la justicia o a su juzgado?”, cuestionó el fiscal.

Al respecto, Martín Vizcarra rechazó las imputaciones. “Yo no voy a permitir las infamias que ha dicho el fiscal respecto a mi vida privada”, exclamó. Además, refirió que Castañeda “debió regular su comportamiento y forma de actuar” antes de tocar temas no relacionados con la audiencia.