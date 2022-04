Abogada de Bruno Pacheco descarta tener pruebas que amenacen al Gobierno

Giovana Quiñones, abogada de Bruno Pacheco, exsecretario general de Palacio de Gobierno, señaló que su patrocinado no tiene audios ni documentos que comprometan al presidente de la República, tal y como lo afirmó William Paco Castillo Dávila, exdefensor de Pacheco.

“Lastimosamente, el señor William Paco Castillo está haciendo conjeturas de las que no existen. El señor William Castillo dejó de ser abogado de Bruno Pacheco y en ningún momento el señor Pacheco le manifestó de que tenía audios que comprometerían al presidente Pedro Castillo”, informó Quiñones en declaraciones para RPP.

En esa línea, expresó su indignación ante el testimonio de la exdefensa técnica que, además; precisó que a ellos no les consta esa información. “El señor (Bruno Pacheco) no tiene absolutamente nada, ningún audio, ningún video, ningún documento que comprometa al gobierno. No es verdad. Ya basta de tanto daño que se le está ocasionando”, indicó.

Por otro lado, la letrada advirtió que denunciarán a Castillo Dávila ante la dirección de ética del Colegio de Abogados a la cual pertenece. Asimismo, negó que el exfuncionario del despacho presidencial haya solicitado asilo político en la Embajada de Venezuela.

Con relación a lo dicho por la aspirante a colaboradora eficaz, Karelim López, en la Comisión de Fiscalización del Congreso, donde brindó detalles de una supuesta presión por parte del entonces ministro de Justicia, Aníbal Torres, a Bruno Pacheco para dejar el país con la intención de no dar declaraciones, la abogada aseguró que “ella tendría que probar muchas cosas de las que está diciendo”.