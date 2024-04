Tierra Brava Capítulo 135: Shirley Arica pierde la semifinal y es eliminada

La agilidad, fuerza y juego mental jugó un rol importante en los últimos Duelos de Eliminación en el reality “Tierra Brava” de Canal 13 de Chile. El primero fue protagonizado por Fabio Agostini y Shirley Arica, quienes estuvieron a la par durante un largo tramo del recorrido.

Sin embargo, el modelo español tomó ventaja en la última recta, pero la peruana no le dejó nada fácil la victoria. Al final, el que alzó la antorcha fue Fabio Agostini.

Así que, antes de despedirse definitivamente de “Tierra Brava”, Shirley Arica reveló cómo se sentía con el resultado y lo que le espera de ahora en adelante tras abandonar la casa-hacienda con un merecido título de semifinalista. “Estoy cansada, feliz, emocionada. En verdad en un momento no daba más. Quería dejar todo ahí tirado. Es una de las pruebas más fuertes que me ha tocado. Agradecida con la oportunidad de haber llegado hasta acá. Siento que mi familia se va a sentir orgullosa de mí, ya no van a pensar que soy una floja, al contrario. Felicitar a Fabio por llegar a la final, ojalá ganes tú y no gane Luis. Mucha suerte”.

