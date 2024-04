Tierra Brava Capítulo 135: Shirley Arica le dedica su competencia final a su hija Skylar

Fabio Agostini retó al último Duelo de Eliminación a Shirley Arica en la arena de juego de “Tierra Brava”. La GRAN FINAL del reality de competencia se acerca y este jueves se definen a los finalistas que llegarán.

Antes de empezar con la competencia, Shirley Arica se mostró confiada en sus capacidades y agradeció la oportunidad de mostrar su verdadera personalidad. “Estoy tranquila. De verdad confío en mí misma. Siento que nada está dicho, puede pasar cualquier cosa. Me han subestimado, es verdad, pero yo confío en mí. Eso es lo importante: Haber llegado hasta la semifinal, siendo la única mujer, levantándome todas las veces que he estado en el piso”.

Asimismo, no dejó pasar la oportunidad para recalcar que su primogénita es la razón de su vida. “Mi hija es el pilar, mi motivo, mi razón de ser. Ella es mi fortaleza, es mi punto de enfoque y en ella voy a pensar en la competencia. Es la persona que me ayuda a levantarme todas las veces que he estado en el suelo, la que me da fuerzas cuando siento que no puedo más. Es lo que voy a hacer el día de hoy: pensar en Skylar. Con todo menos miedo”.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Tierra Brava”?

¡Latino! Podrás disfrutar de todo el contenido del nuevo programa de competencia en nuestra web Latina.pe. Desde este domingo primero de octubre, todos los capítulos del nuevo programa de convivencia extrema “Tierra Brava” los verás disponible exclusivamente en el app de Latina Play y por la sección de “Tierra Brava” en Latina.pe. El programa se emite de domingo a jueves a las 8:00 p.m. (Hora Perú).

¿De qué trata “Tierra Brava”?

“Tierra Brava” es el nuevo programa de Canal 13 de Chile. En este concurso, 16 famosos convivirán en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. Ellos se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias semanales.