Tierra Brava Capítulo 133: Recuerda AQUÍ una de las peleas más fuertes entre Luis Mateucci y Shirley Arica

La recta final del reality de competencia “Tierra Brava” se acerca. Por ello, en el capítulo 133, se hizo un repaso por los MEJORES momentos de los cuatro semifinalistas. El primero en ver sus imágenes fue Luis Mateucci. Entre todos esos momentos, destacó uno en principal que tuvo como su coprotagonista a otra semifinalista: Shirley Arica.

Al inicio de la competencia, Luis y Shirley tuvieron discusiones. Por ello, la modelo peruana usualmente era nominada a Eliminación por parte de su capitán.

En una de esas veces, Shirley no soportó y le reclamó a Luis: “Te lo dije, sabías que estaba mal de la lumbar, obviamente no podía hacer eso. Me estaba guardando para la competencia. Venía de una nominación, que, por cierto, me nominaste tú. No te entiendo, no entiendo tu juego. Siento que eres una persona súper hipócrita, falsa y egoísta porque solo piensas en ti y en La Chama. Si me voy, va a ser porque yo me quiero ir, no porque me van a sacar”.

