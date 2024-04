Tierra Brava Capítulo 131: Luis Mateucci confiesa que le dio “rabia y bronca” que Nicolás Solabarrieta lo “eliminara”

En el nuevo capítulo de “Tierra Brava”, el programa de competencia de Canal 13 de Chile, Gabrieli Moreira y Luis Mateucci se enfrentarán en el Duelo de Eliminación. Pero antes de ello, ambos fueron entrevistados por los conductores Karla Constant y Sergio Lagos sobre lo que ha sido su paso por el reality.

A Luis Mateucci le recordaron la ocasión en la que todos los participantes de la recta final lo nominaron para ser el próximo eliminado y que terminó siendo un juego mental. “¿Quién te dio más rabia y más bronca?”, le preguntaron.

El modelo argentino no dudó ni un segundo en dar su sincera respuesta: “Nicolás, porque no me lo esperaba”.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Tierra Brava”?

¡Latino! Podrás disfrutar de todo el contenido del nuevo programa de competencia en nuestra web Latina.pe. Desde este domingo primero de octubre, todos los capítulos del nuevo programa de convivencia extrema “Tierra Brava” los verás disponible exclusivamente en el app de Latina Play y por la sección de “Tierra Brava” en Latina.pe. El programa se emite de domingo a jueves a las 8:00 p.m. (Hora Perú).

¿De qué trata “Tierra Brava”?

“Tierra Brava” es el nuevo programa de Canal 13 de Chile. En este concurso, 16 famosos convivirán en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. Ellos se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias semanales.