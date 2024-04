Tierra Brava Capítulo 130: Shirley Arica revela haber tenido pícaro sueño con Mateucci, ¿qué pasó? 

Matías llegó a la casa-hacienda de Tierra Brava con una divertida actividad en la que los participantes tenían que escribir un mensaje para algún compañero. A Shirley Arica le tocó dedicarle unas cuantas palabras a Luis Mateucci. Sin embargo, nadie esperó que lo que tenía para confesar era algo tan pícaro.

Cuando la peruana comenzó diciendo que había tenido un sueño con él, todos se comenzaron a reír. “Soñé contigo hace dos días y ganabas la competencia”, fue lo que finalmente decía su pancarta. “¡Qué buen sueño!”, expresó el argentino.

Pero la cosa no quedó ahí, pues Shirley reveló que no fue la primera vez que lo vio en uno de sus sueños. “La vez pasada soñé otra cosa, no te lo dije, fue un sueño mojado”, reveló sonrojando a Luis Mateucci y desatando carcajadas entre los presentes.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Tierra Brava”?

¡Latino! Podrás disfrutar de todo el contenido del nuevo programa de competencia en nuestra web Latina.pe. Desde este domingo primero de octubre, todos los capítulos del nuevo programa de convivencia extrema “Tierra Brava” los verás disponible exclusivamente en el app de Latina Play y por la sección de “Tierra Brava” en Latina.pe. El programa se emite de domingo a jueves a las 8:00 p.m. (Hora Perú).

¿De qué trata “Tierra Brava”?

“Tierra Brava” es el nuevo programa de Canal 13 de Chile. En este concurso, 16 famosos convivirán en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. Ellos se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias semanales.