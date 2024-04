Tierra Brava Capítulo 130 EN VIVO: Luis Mateucci y Gabrieli Moreira se preparan para Duelo de Eliminación

“Tierra Brava“, el programa de competencia de Canal 13 de Chile, se encuentra en su recta final y próximamente conoceremos al gran ganador de esta primera temporada. En tanto, los participantes seguirán enfrentándose en los Duelos de Eliminación para definir a los semifinalistas.

En el adelanto del capítulo 130 de “Tierra Brava” se mostró que Luis Mateucci y Gabrieli Moreira se preparan para su enfrentamiento en la arena. “Lo único que quiero es eliminarla. No te voy a mentir que también estoy un poco asustado. ¿Sabes por qué? Esto no me deja apretar, mira cómo tengo la mano todavía. No me deja hacer fuerza todavía bien“, aseveró el argentino.

Mira EN VIVO el capítulo 130 de “Tierra Brava”

¿Dónde ver todos los capítulos de “Tierra Brava”?

¡Latino! Podrás disfrutar de todo el contenido del nuevo programa de competencia en nuestra web Latina.pe. Desde este domingo primero de octubre, todos los capítulos del nuevo programa de convivencia extrema “Tierra Brava” los verás disponible exclusivamente en el app de Latina Play y por la sección de “Tierra Brava” en Latina.pe. El programa se emite de domingo a jueves a las 8:00 p.m. (Hora Perú).

¿De qué trata “Tierra Brava”?

“Tierra Brava” es el nuevo programa de Canal 13 de Chile. En este concurso, 16 famosos convivirán en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. Ellos se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias semanales.