Tierra Brava Capítulo 128: Fabio Agostini sorprende al ser el más votado y reta a ‘Botota’ 

Tierra Brava está cada vez más cerca del final y los participantes se sienten cada vez más tensionados por lo que está ocurriendo dentro de la casa-hacienda. Ahora, todos se encontraron a la expectativa de quién era el más votado por el público. Para sorpresa de muchos, Fabio Agostini tuvo apoyo por parte de los televidentes y tendrá el derecho de elegir a quién enfrentar.

“Primera impresión…. Que no me lo creo. La verdad es que me esperaba a ‘La Botota'”, comenzó diciendo el español mientras que los presentes estaban en “Shock” por lo que acababa de ocurrir. “Primero, muchas gracias por los votos, que todavía ni me lo creo”, mencionó el modelo.

Luego de esas palabras bromeó con la posibilidad de escoger a Luis Mateucci, pero finalmente llamó a ‘La Botota Fox’. La personalidad chilena se quedó sin palabras. “¡Capitán, qué hizo!”, gritó. “Para la competencia es un dolor de cabeza, siempre”, añadió.

