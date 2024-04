Tierra Brava Capítulo 128:  ‘Botota’ se emociona hasta el llanto tras ser eliminada y conmueve a todos

Después de un duro enfrentamiento entre ‘La Botota Fox’ y Fabio Agostini, finalmente la chilena es la que tendrá que abandonar la competencia en estas instancias. El español fue muy superior en todo momento, pero todos se pusieron de pie para aplaudir a Botota por dar su mejor esfuerzo ante uno de los favoritos para ganar Tierra Brava.

“No me siento tan bien, la verdad. Para mí La Botota se mató mucho más que yo, me sorprendió”, acotó Fabio Agostini luego de ser el vencedor. ‘Botota’ también se pronunció y se quebró en medio de sus declaraciones: “Ya veía que Fabio iba con la última, así que para qué voy a darme más. Me ganó sólo por un saco”, sentenció.

El español sólo tuvo palabras de aliento para su compañera, a quien respeta mucho. “Desde que empezó, muchos pensamos que era las más débiles y mira está entre los 7”, añadió. “Para mí ‘La Botota’ es la que más subió de nivel”, fue lo último que manifestó.

