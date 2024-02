Fabio confiesa que tiene “fantasías” con ‘La Guarén’ y despierta la ira de Gabrieli: “Cero respeto” | Tierra Brava

Matías regresó a Tierra Brava para hacer que los participante pasen por una actividad muy divertida. Los competidores tuvieron que revelar cuál su fantasía o deseo más profundo con algunos competidores de la casa-hacienda. Como de costumbre, Fabio Agostini no tiene pelos en la lengua y le importó poco la presencia de Gabrieli Moreira.

El español decidió llamar a ‘La Guarén’. “Ya que estamos jugando y me voy a mojar a ‘La Guarén’. La verdad que desde que he llegado aquí me parece una chica muy atractiva y su personalidad también es lo máximo. Me gusta mucho eso de ella”, expresó Fabio.

Cuando le preguntan que haría con una botella de vino junto a ella, lanzó picante comentario. “De noche, una buena cena, nos caga… de risa juntos. Si no estuviera con Nico a lo mejor me la levantaría”, acotó. Gabrieli no se quedó callada y manifestó su enojo. “Cero respeto por las mujeres. Si me tocaba con un chico no me levantaba”, sentenció.

En el capítulo 90 de Tierra Brava, Junior Playboy y Uriel Romero se enfrentarán en el duelo de eliminación. Sólo uno de ellos logrará quedarse una semana más en la casa-hacienda. Además, los participantes revelarán sus fantasías más profundas con los demás competidores sin esperar que podrían causar todo un caos.

Mira el momento que se vivió en “Tierra Brava” dándole clic al video:

¿Dónde ver todos los capítulos?

¡Latino! Podrás disfrutar de todo el contenido del nuevo programa de competencia en nuestra web Latina.pe. Desde este domingo primero de octubre, todos los capítulos del nuevo programa de convivencia extrema “Tierra Brava” los verás disponible exclusivamente en el app de Latina Play y por la sección de “Tierra Brava” en Latina.pe. El programa se emite de domingo a jueves a las 8:00 p.m. (Hora Perú).

¿De qué trata “Tierra Brava”?

“Tierra Brava” es el nuevo programa de Canal 13 de Chile. En este concurso, 16 famosos convivirán en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. Ellos se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias semanales.

¿Qué famosos forman parte?

Estos son los participantes confirmados del show de convivencia extrema que promete darlo todo: Junior Playboy, Pamela Díaz, Fabio Agostini, Shirley Arica, Jhonatan Mujica, Miguelito, Camila Campos (“Camilísima”), Uriel Romero (“El futuro fuera de órbita”), Azzart Arias (“La tía de la micro”), Eva Gómez, Luis Mateucci, Valentina Torres (“La guarén”), Camila Arismendi y Simón de la Costa. Todos ellos llegaron de distintas maneras hasta el punto de encuentro con los animadores del espacio en pleno resort, Sergio Lagos y Karla Constant.

¿Quiénes fueron eliminados de “Tierra Brava”?

La primera eliminada del programa fue ‘Camilísima‘, mientras que la segunda en irse de la competencia fue Azzart Arias (“La tía de la micro”). El tercero en dejar el concurso de convivencia extrema fue Simón de la Costa. Mientras que la cuarta en abandonar “Tierra Brava” fue ‘La Botota‘. Sin embargo, luego de la salida de Eva Gómez por motivos personales, La Botota regresó a la competencia. En tanto, Camila Arismendi fue la siguiente eliminada. Max Cabezón, Nicole Block y Pamela Díaz dejaron la casa-hacienda; Shirley Arica también, pero ahora regresó. En el último episodio, Arturo Longton dejó la competencia. Hace unos días, Angélica Sepúlveda decidió abandonar el programa por decisión propia. Finalmente, Fran Undurraga perdió la competencia y fue eliminada.