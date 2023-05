The Flash: ¿Cuál será el papel de Nicolas Cage?

Un gran actor. A muy poco de estrenarse la película ‘The Flash’ de la franquicia DC, las sorpresas siguen saliendo a la luz. Tras conocerse que Batman aparecerá en la producción audiovisual, Andy Muschietti, director de la entrega, anunció que Nicolas Cage también tendrá minutos en el film. El conocido actor americano interpretará el papel de un personaje muy conocido.

Para el estreno de ‘The Flash’, Nicolas Cage será el encargado de darle vida a Superman, superhéroe muy conocido a nivel mundial. Resulta que el versátil artista tendrá un cameo y muchos de los seguidores de DC ya palpitan lo que será esta película, más aún por el historial de cine del actor y la expectativa generada previamente.

El director de la película "The Flash", Andy Muschietti, confirmó que el actor Nicolas Cage interpretará a Superman en un breve cameo pic.twitter.com/iXl1a5getU — Vibra Moderna (@VibraModerna) May 24, 2023

En palabras del director de ‘The Flash’, este aseguró que es todo un placer haber trabajado con Cage. “Nic estuvo absolutamente maravilloso. Aunque el papel era un cameo, se metió de lleno en él. He soñado toda mi vida con trabajar con él. Espero poder volver a trabajar con él pronto”, sostuvo Andy Muschietti.

Cabe destacar que el actor de Estados Unidos ha tenido papeles protagónicos en películas sumamente importantes. ‘Best Of Times’, ‘The Rock’, ‘Gone in 60 Seconds’, ‘Knowing’, entre otras más, han sido algunas entregas en las que Cage ha tenido la oportunidad de actuar. Esta vez su papel no será el protagónico; sin embargo, su actuación ya genera muchas expectativas.