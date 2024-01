¿Se acabó todo con Pamela Díaz?: Esto dice el horóscopo de Fabio Agostini sobre el amor para este 2024

Fabio Agostini tuvo un gran año 2023, tal cual lo mostró a través de sus redes sociales. Pero, uno de los hechos que ha resaltado ha sido su participación en “Tierra Brava”, el programa de competencia de Canal 13 de Chile. Ahí, coincidió con Pamela Díaz, pero ¿existe futuro entre ambos?

El modelo español nacido el 2 de marzo de 1990 pertenece al signo zodiacal Piscis. Por lo que @astrologiamillennial compartió que este año 2024:

“Es un año clave en el que tendrás la oportunidad de cerrar definitivamente ciclos que no te favorecen, tomando las riendas de tu vida y decidiendo de forma inteligente tus acciones y movimientos. No te dejes asustar por los dolores del crecimiento, porque este año es para que evoluciones, crezcas y te despabiles, porque te está preparando para oportunidades que no puedes dejar pasar como si nada”.

Asimismo, para el signo Piscis se sugirió: “Dale la bienvenida al 2024 bajándote de las nubes y estando en tus 5 sentidos, organizándote, poniéndote las pilas y haciéndote cargo de lo que venga y afrontando las cosas importantes”.