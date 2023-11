Sábados en Familia: Familia Suárez reveló que la mascota Candy tiene ‘custodia compartida’

Las mascotas son, tal vez, las más esperadas por los televidentes de “Sábados en Familia”. Este 4 de noviembre, llegó hasta el set Candy, la perrita de la familia Suárez, para participar del “Laberinto de mascotas“. Su dueña, Ariana, le contó a nuestro querido conductor Mathías Brivio cómo llegó su perrita a su vida

Ariana señaló que su mascota, cuando era cachorra, no vivía con ella, sino con su pareja. “Candy tiene tenencia compartida. Es mi hija e hija de mi ex. Estuvo viviendo con mi ex por tres años, y cuando terminamos se vino a vivir conmigo”.

Después de conocer un poco más de Candy, empezó el juego “Laberinto de mascotas”, donde la mascota de la familia Suárez logró salir en tan 56 segundos. ¿Quieres quién ganó este juego? No te pierdas ‘“Laberinto de mascotas’ en el video ubicado en la parte inferior de la nota de Sábados en Familia.

¿Cuándo ver el programa “Sábados en Familia”?

Como ya es conocido, Sábados en Familia está en las pantallas de contando con la conducción del carismático Mathias Brivio y de la gran Tatiana Castro. Este programa es emitido todos los sábados desde las 7:00 pm.