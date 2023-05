Patricia Barreto se distrajo y tragó pintura en “Cañones del Saber” de Sábados en Familia

Sábados en Familia puso a prueba los conocimientos de Andrés Vílchez y Patricia Barreto en un divertido juego. ¿Qué pasó? Los reconocidos actores, quienes evidenciaron su nerviosismo, intentaron responder una serie de complicadas preguntas en “Cañones del Saber”.

El juego arrancó con un gran desempeño de ambos. Pese a la complejidad de las preguntas, Andrés Vílchez y Patricia Barreto lograron responder correctamente, evitando mancharse con la pintura de los cañones.

Pero el primer error no se hizo esperar y la primera en mancharse fue Patricia Barreto, quien no se esperaba el potente disparo de los cañones y terminó con embarrarse la boca con la pintura azul. La actriz no pudo adivinar si Marco Zunino es mayor que Christian Rivero.

El siguiente en fallar fue Andrés Vílchez, quien no supo responder si el desierto de atacama es el más árido del mundo. Con el marcador igualado, el juego continuó con los actores manchados de pintura, pero decididos a sumar centímetros para su familia.

¿Quién ganó esta competencia? Ingresa al video para descubrir el desenlace de “Cañones del Saber”.

¿A qué hora se emite Sábados en Familia?

Como ya es conocido, Sábados en Familia se emite todos los sábados a partir de las 7:00 P.M. El programa que une a las familias peruanas cuenta con la conducción del gran Mathías Brivio y la carismática Tatiana Castro.