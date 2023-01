Romeo Santos anunció que será padre: ¿Quién es la esposa del cantante?

Misterio resuelto. Romeo Santos es tendencia nuevamente. Y en esta ocasión “El rey de la bachata” ha causado sensación en las redes sociales y medios de comunicación por su video musical titulado ‘Solo Conmigo’ que hace parte de su disco Fórmula Vol. 3.

Donde anunció que está esperando a su cuarto hijo y también mostró a su pareja en la vida real. Esto sorprendió a sus millones de seguidores porque es la primera vez que Romeo Santos muestra a su esposa en uno de sus videos musicales.

El videoclip fue viralizado y ha causado mucho revuelo en redes porque el cantante aparece en escenas muy íntimas con una mujer, que en definitiva no se trata de otra modelo sino de su propia pareja sentimental. Recordemos que el cantante de “Propuesta Indecente” siempre ha sido reservado con respecto a su vida privada.

Una vez se conocieron las imágenes del video, las redes sociales explotaron. Miles de internautas dejaron sus comentarios al respecto. “Video más horrible muy obsceno, deben de censurar”, “cuando se llegan a estos extremos, es porque tal vez los discos ya no están vendiendo como antes”, “se desató Romeo”, “ya caíste en esto si tu música es poesía y romanticismo no este tipo de videos por favor”, son algunas de las opiniones que dejaron en sus redes.

Pero ¿Quién es la esposa de Romeo Santos?

Como sabemos el intérprete de “Ella y yo” ha preferido mantener al margen a su pareja sentimental y su familia. Dificilmente ha sido captado por los paparazzis. Según algunos medios internacionales, Anthony Santos como es su nombre de pila, tiene tres hijos: Álex, quien nació en 2002; Valentino, en marzo del 2019, y Solano, un bebé que llegó el año pasado.

Ya ustedes conocen mi manejo en el ámbito personal, pero hay felicidades íntimas que me gusta compartir con los que me aman y me aprecian”, mencionó en una oportunidad.

En su más reciente canción Solo conmigo, Romeo sorprendió al mostrar a la mujer que es su pareja en la vida real. Aunque se desconocen detalles sobre ella, incluido su nombre, sus fanáticos no pasaron desapercibidas las amorosas escenas que aparecen en el videoclip.