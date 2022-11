Qatar 2022: ¿Por qué se negaron Shakira y Dua Lipa a cantar en el Mundial?

¡Faltan 3 días para el mundial! La cantante colombiana, Shakira se bajó del coche y se suma a la lista de artistas que no estarán en la inauguración de Qatar 2022. La polémica humanitaria y social que acompaña la cita mundialista cada vez está más presente.

El domingo 20 de noviembre dará comienzo el Mundial de fútbol con el partido Qatar – Ecuador en el estadio Al Bayt en la ciudad de Jor a las 11:00 am, hora peruana. Una hora antes, a las 10:00 am, se efectuará la ceremonia inaugural, que ha estado rodeada de incógnitas durante semanas: ¿Dua Lipa ya no cantará? ¿Shakira no estará presente a la inauguración?

En la siguiente nota te contamos todos los detalles.

¿Shakira ya no cantará en el mundial qatar 2022?

Después de participar en la apertura del mundial 2006, 2010 y 2014, esta iba a ser la cuarta presentación de la cantante colombiana en la ceremonia deportiva más vista del mundo y la oportunidad perfecta para cantar en vivo su nuevo tema “Monotonía”. Sin embargo fuentes cercanos a la barranquillera confirmaron no estaría presente en la ceremonia de inauguración.

DUA LIPA: Fue una de las primeras

La cantante británica Dua Lipa fue una de las primera en negarse a participar de la ceremonia de inauguración hasta que cumplan con los derechos humanos que prometieron cuando ganaron el derecho de albergar la copa del mundo.

“Actualmente se especula con la posibilidad de que actúe en la ceremonia de apertura de la copa del mundo en Qatar. No voy a actuar ni he participado nunca en ninguna negociación para actuar”

“Estaré animando a Inglaterra desde lejos y espero visitar Qatar cuando haya cumplido todas las promesas de derechos humanos que hizo cuando ganó la copa del mundo. Un abrazo, Dua.”

¿Por qué tanta polémica?

1.- Hay denuncias de 6 mil quinientas muertes de obreros migrantes durante la construcción de los estadios, por estar expuestos a condiciones inhumanas durante su labor.

2.- La opresión a las mujeres es otro factor. La artista Dua Lipa, es un personaje que mediante sus canciones apoya el empoderamiento femenino.

3.- En Qatar se castiga hasta con 10 años de cárcel por tener relaciones consentidas con personas del mismo sexo y la cantante apoya a la comunidad LGTBIQ+

¿Están en contra de la comunidad LGTBIQ?