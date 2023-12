Pedro Suárez Vértiz: así fue su reaparición en TV como jurado de Los Cuatro Finalistas

El hoy fallecido Pedro Suárez Vértiz pudo tener una reconexión con su público a través de las pantallas de Latina en 2018 cuando se sumó al jurado del programa “Los Cuatro Finalistas”, conformado en aquel entonces por Chyno Miranda, Eva Ayllón y Deyvis Orozco.

El autor de temas como “Mi auto era una rana” sorprendió a su público con su aparición, la cual generó gran expectativa por parte del público debido a que había desaparecido de la escena musical desde hace varios años debido a una enfermedad que lo aquejó hasta sus últimos días: parálisis bulbar.

Cristian Rivero, entonces conductor del programa concurso de Latina, fue el encargado de darle la bienvenida al espacio y reveló al público, cómo después de tantos años pidiéndolo como jurado de los programas de canto, finalmente Pedro Suárez Vértiz accedió y su participación se hizo posible gracias a la tecnología.

El gran exponente del rock nacional participó comentando el desempeño de los concursantes de “Los Cuatro Finalistas” a través de una pantalla ubicada junto a los jurados del programa. Pedro Suárez Vértiz contó a través de sus redes sociales que realizaba sus comentarios y votaciones a través de un celular mientras veía el programa en vivo.

¿Por qué Pedro Suárez Vértiz no volvió a aparecer en público?

Como el mismo ex Arena Hash contó en su momento, la enfermedad que padecía no le permitía volver a mostrarse ante su público. “A los que desean verme en un set de TV, les cuento que sería muy duro para mí. Mi cuello se cansa y tendrían que ponerme una mascarilla cada vez que me ahogue de risa.”

Es por ello, que se apañó en la tecnología para volver a reconectar con su audiencia: a través de sus escritos, además de columnas de opinión y sus constantes posts en redes sociales.