“Te engañé”: La dolorosa confesión de Jorge a Vicky días antes de la boda | Papá en Apuros Cap 83

Duro momento. En el nuevo episodio de “Papá en Apuros”, Jorge fue al restaurante de Vicky para hablar con ella. El instructor de la Marina llegó muy serio y preocupado, pero de igual forma le confesó lo que ocurría.

“Recién apareces. ¿Qué sucede? ¿Es problema de dinero? No me digas que te estás echando atrás con los gastos…”, le dijo inocentemente Vicky. Sin embargo, Jorge le hizo la brutal confesión: “Te engañé, Vicky”. Tras escucharlo, el hombre pidió que lo deje explicarse, pero Vicky no emitía comentarios.

“Quiero que sepas que yo te amo. Esto fue hace muchísimo tiempo, cuando recién nos estábamos conociendo. Tus hijos no me querían y me fui a un bar para ahogar las penas…”, se justificó. En ese momento Vicky explotó y le dijo: “Maldita rata, dime con quién me engañaste”.

Jorge no reveló el nombre de la persona. “Con una mujer, pero ella no significa nada para mí”, comentó. Finalmente, Vicky lo botó del restaurante. “Jorge, te agradezco la sinceridad, pero te voy a pedir que te vayas”, le pidió.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.