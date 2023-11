Papá En Apuros: Ramón amenaza con renunciar si Martín no despide a su hija Julieta

“Papá en Apuros” sigue generando gran expectativa en la audiencia, quienes desde el primer día se han enganchado con esta divertida historia que trae una nueva sorpresa cada noche. Hoy Ramón amenazará con renunciar si el Capitán de Fragata no despide a Julieta Olaya.

“Si mi hija sigue trabajando en su casa, va a seguir alimentando la esperanza de estar con usted… así que si usted no la despide el que va a renunciar seré yo”, le dice Ramón enfurecido al Capitán de Fragata. Pero esta no será la única sorpresa de la noche, pues Bárbara y Cristóbal dejarán boquiabiertos a todos los espectadores con su inesperado beso.

¿Qué pasó en el episodio de ayer 15 de noviembre?

Julieta Olaya no pudo ocultar más el casi beso con Martín Seminario y decidió contárselo a su mejor amiga ‘La gringa’. “Yo sabía. I knew it. Yo sabía”, dijo Kate. “No sé si me estoy volviendo loca, pero creo que le gusto”, completó Julieta emocionada.

Por otro lado, Victoria Pacheco aceptó que su pareja Jorge Arrarte se mudara a su casa junto a ella y sus hijos. Sin embargo, Matías, Jhonatan y Stephanie se opusieron, exigiendo que su madre lo echara de su hogar.

“Papá en Apuros” promete enamorar con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, el humor, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar, principales componentes de esta historia que las familias peruanas pueden disfrutar de lunes a viernes desde las 9:20 p.m. por Latina Televisión.