¿Se darán una oportunidad? Martín y Julieta terminan discusión con beso frente al mar | Papá en Apuros

Se dieron el beso. En el capítulo veinticuatro de Papá en Apuros, Julieta y Martín Seminario se reunieron frente al mar para aclarar la situación que existe entre ellos. Ambos se mostraron molestos con el otro, por lo que se sacaron en cara sus relaciones.

“Me chocó llegar y ver que estás viviendo con Matías ¿Volviste con él?”, le preguntó el capitán de fragata. “Yo no estoy con él, además, a usted qué le importa“, le respondió la ex niñera. Ante ello, Martín le dio sus razones. “Tú te fuiste de mi casa, porque no podías estar cerca de mí“, comentó.

Esto no fue del agrado de Julieta, quien le sacó en cara su relación con Natalia. “Usted no perdió el tiempo con la señora Natalia. Mi papá tenía razón“, le dijo. Por su parte, Martín le confesó: “Pensé que entre tú y yo había algo diferente, especial. Pensé que había sentimientos”

Julieta quiso negar sus sentimientos y le dijo: “Pero no los hay. No entiendo su arranque de celos“. Martín no dio su brazo a torcer y le respondió: “No son celos. Tú puedes hacer lo que quieras”, tras ello le dio un beso.

Puedes ver la escena completa de “Papá en Apuros” dándole clic al video ubicado en la parte inferior:

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.