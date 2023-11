Papá en Apuros: Julieta Olaya huyó de Martín Seminario tras conocer sus sentimientos por ella

En el nuevo episodio de “Papá en Apuros”, Martín Seminario le confesó a Julieta Olaya que no se arrepiente del beso que se dieron frente al mar. Pero, la joven aún no está convencida de que luchar por una relación con el Capitán de fragata sea la mejor decisión.

“Esto solo lo complica más. Yo tampoco me arrepiento. Me da miedo, me da miedo ilusionarme con todo esto. Nosotros somos tan diferentes. ¿Qué va a pasar con los niños, con la señora Natalia? No se trata de darse un beso y seguir para adelante”, aseguró Julieta.

Sin embargo, Martín Seminario aseguró que los sentimientos que tiene por Julieta Olaya no los sentía hace mucho tiempo. “Me siento como un adolescente enamorado. Julieta, desde que tú estás cerca te juro que todo me da vueltas, no te quiero perder. Creo que alejarnos sería un error. No estoy dispuesto a renunciar a ti”, sentenció.

Pese a esta declaración de amor, Julieta decidió huir y dejar al comandante con la palabra en la boca. “Todo esto solo complica las cosas, por los niños, por la señora Natalia. No me quiero ilusionar, no quiero sufrir, no me mire así. Me tengo que ir, perdón”, subrayó.

Puedes ver la escena completa de “Papá en Apuros” dándole clic al video ubicado en la parte inferior:

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.