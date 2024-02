“No te quiero perder”: Matías quiere evitar que La Gringa se vaya del país | Papá en Apuros Cap 75

No pudo ocultarlo. En el capítulo 75 de Papá en Apuros, Matías fue a buscar a ‘La Gringa’ al muelle para hablar acerca del beso que se dieron en el restaurante. El prometido de Julieta le pidió explicaciones a la mejor amiga de Julieta, quien le reveló sus sentimientos.

“Gringa, ¿cómo te vas a enamorar de mí?”, expresó sorprendido el novio de Julieta. La Gringa se soltó a llorar y le confesó: “Estoy enamorada de ti desde que te conozco. De ti y tu corazón noble Ya no puedo más, no quiero seguir pensando en ti. Me duele”.

Pese a ello, la joven le expresó su felicidad por la pareja. “De verdad quiero que tú y Julieta sean felices. Me siento una mala amiga, un monstruo”, comentó entre lágrimas. Por su parte, Matías no quería perder su amistad. “Gringa, yo te quiero mucho, también fue culpa mía. No te quiero perder”, señaló dolido.

Además, Kate le pidió que no le cuente nada de ello a su amiga. “Duele ser amiga de la persona que está enamorada. Yo me imagino cómo sería estar contigo, por eso me tengo que ir. No le digas a Julieta”, manifestó.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.