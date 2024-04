Papá en Apuros: Marina y Julieta terminan en medio del mar tras incidente

Marina se escapó de la casa Seminario para buscar a Julieta y contarle todo lo que había escuchado de la conversación de su papá Martín con su abuela Emilia. La pequeña pensaba que contándole todo, la joven chorrillana podría volver a sus vidas.

La más joven de los Seminario escuchó a su papá decir que estaba completamente enamorado de Julieta. Así que Marina, ni bien pudo, se escapó para contarle a Julieta mientras daban un paseo en lancha. Lo que no esperó la pequeña era esta respuesta: “No va a pasar eso (de tener una relación con Martín), yo me voy a casar con Matías”. “Julieta, por favor, no te cases con él. Cásate con mi papá”, le suplicó la pequeña.

La respuesta fue un rotundo no. “Mi amor, cuando uno tiene un compromiso con alguien, no puede romperlo así nomás. La gente no es desechable”, dijo la chorrillana.

Frente a la tristeza de Marina, Julieta respondió una llamada de ‘La Gringa’ y, en esa distracción, la pequeña se sentó en el borde de la lancha. Mientras su exniñera no veía, la pequeña perdió el equilibrio y cayó al mar. Por el sonido, la joven chorrillana se dio cuenta del accidente y no dudó ni un segundo en lanzarse al mar para salvar a la pequeña.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.