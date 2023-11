“Papá en Apuros”: Julieta se despide de Martín Seminario para siempre

Cerca de cumplirse un mes de estreno, la novela “Papá en Apuros” se ha robado la atención del público por los inesperados giros que se viven en cada uno de sus capítulos. El episodio de hoy será una noche en la que Martín Seminario se verá en aprietos. El Capitán de Fragata deberá sincerarse con Natalia Rodriguez sobre su estado sentimental y a su vez deberá enfrentarse a la renuncia definitiva de Julieta Olaya.

“Yo quiero mucho a sus hijos y usted es muy especial para mí y eso me trae complicaciones, me voy a ir de esta casa… pero esta vez será para siempre”, le dice Julieta a Martín Seminario en el reciente avance promocional. Pero el guapo Capitán no será el único que deberá sobrellevar esta tensa situación, pues el mayor de los Seminario tendrá que aceptar las consecuencias de su beso con Bárbara.

¿Qué pasó en el episodio de ayer 16 de noviembre?

En el capítulo de ayer, Bárbara quiso demostrar a Cristóbal que pueden ser más que amigos, robándole un beso.“No pensé que podíamos tener química. Podemos ser amigos”, dijo Cristóbal. Ante esto, la hija de Natalia respondió: “¿Amigos? Después de esto me dirás si solo me ves como tu amiga” y lo besó.

Cristóbal no quiso esconder este inesperado beso a su enamorada y decidió contarle la verdad. “Quiero que sepas que ayer estuve con Bárbara y ella me dio un beso”, le confesó el estudiante de la Marina, dejando a Stephanie sorprendida.

“Papá en Apuros” promete enamorar con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, el humor, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar, principales componentes de esta historia que las familias peruanas pueden disfrutar de lunes a viernes desde las 9:20 p.m. por Latina Televisión.