Papá en Apuros: Disfruta EN VIVO el capítulo 22 de la novela familiar de Latina

“Papá en Apuros” sigue generando grandes impactos en el público televidente que sigue a diario la historia de Martín Seminario, quien ya se encuentra en una relación con Natalia Rodriguez. Pero el Capitán de Fragata no podrá negar sus sentimientos hacia Julieta, e incluso los celos se apoderarán de él cuando vea a la joven chorrillana besándose con su exnovio Matías Quiroz.

“La vi besándose con su exnovio o su novio, me quedé congelado, me dio rabia, me dio celos”, le confiesa Martín Seminario a su fiel amigo Jorge Arrarte. Pero lo que el Capitán no sabe es que Julieta Olaya tampoco puede olvidar lo que siente por él y no puede sacarlo de su cabeza.

¿De qué trata la novela?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lista completa de actores confirmados que participan de “Papá en Apuros”

Juan Carlos Rey de Castro como Martín Seminario

Luciana Blomberg como Julieta Olaya

Ximena Díaz como Natalia Rodríguez

José Miguel Arguelles como Cristóbal Seminario

Bianca Bazo como Marina Seminario

Matilde León como Luna Seminario

Mariano Ramírez como Vasco Seminario

Rodrigo Sánchez Patiño como Jorge Arrarte

Nico Ponce como Matías “El Toyo” Quiroz

Joaquín Escobar como Jhonatan Quiroz

Bruno Odar como Ramón “Moncho” Olaya

Denisse Dibós como Emilia Santillana

Paulina Bazán como Stephanie Quiroz

Adriana Campos como Bárbara Castro

Ekaterina Konysheva como Kate Chamberline

Mónica Rossi como Vicky Pacheco

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.