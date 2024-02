Papá en Apuros, capítulo 76: Ramón le confiesa a Jorge que está enamorado de Vicky

Jorge y Vicky están cada vez más cerca de unir sus vidas. Aunque Ramón se alegra por la felicidad de su amiga, él no puede negar sus sentimientos hacia ella. Desde que falleció su esposa, el padre de Julieta siempre ha vivido enamorado de la defensora del muelle; por ello, le confesará a su prometido todo el amor que siente.

En el reciente avance del episodio se observa que Jorge le reclama a Ramón por su cercanía con Vicky. “Tu me quieres quitar a Vicky, ¿no?”. “No se la quiero quitar, pero si Vicky me lo pidiera la seguiría hasta el fin del mundo, porque yo la amo”, respondió Ramón.

¿Qué pasó en el reciente episodio?

Bárbara y Cristóbal quedaron como amigos con derechos. La hija de Natalia le pidió al cadete que no se alejara de ella. “Tengo claro que me encantas. Me están ayudando mucho tus consejos…No quiero que te alejes”, dijo la joven. “No me voy a alejar, pero es sin compromisos”, respondió el mayor de los Seminario.

En su desesperación, Natalia se alió a Carlos para alejar a Julieta de Martín. “Quizá con toda la historia que tenemos, podrías darme una mano. Estoy saliendo de mis deudas, pero…puedes ayudarme. Te ayudo en lo que sea”, le rogó Carlos Mendivil. Tras ello, su expareja respondió: “Bueno, hay una lanchera que odio que vive ahí en el muelle. Quiero que la sigas. Se llama Julieta Olaya”.

