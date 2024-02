Papá en Apuros, capítulo 72 COMPLETO: Carlos advierte a Martín que Natalia está con él por su dinero

Desde que la expareja de Natalia apareció nuevamente en su vida, la historia de Papá en Apuros ha dado un giro de 180°. El nuevo personaje está decidido a mostrar la verdadera cara de la madre de su hija, empezando por darle una dura advertencia a Martín Seminario sobre las reales intenciones de Natalia.

En el reciente avance se observa que Martín llega al departamento donde está alojada Natalia con Bárbara y encuentra a Carlos junto con ellas. “Yo las venía a buscar para que comiéramos todos juntos, pero parece que están ocupadas”, comentó Martín Seminario. Carlos no se aguantó y respondió con una dura advertencia: “Si Natalia está contigo, Martín es por tu plata, no alucines otra cosa”.

Mira AQUÍ el capítulo 72 de “Papá en Apuros”

¿Qué pasó en el reciente episodio?

Tras haber conversado con Matías, Martín Seminario conversó con Julieta para acabar con todos sus sentimientos. “Sabemos que nos equivocamos con esto. Le dejé muy en claro a Matías que no siento nada por ti. En realidad, nunca hubo nada importante entre nosotros”. Ante ello, Julieta le contestó: “Sí, tiene toda la razón y le agradezco que se lo haya aclarado a Matías“.

Stephanie le confesó toda la verdad a su mamá del por qué se estaba escapando de clases con Pedro. “No puedo creer que te hayas tirado la pera, Stephanie. Te he dado todo. Me saco la mugre para que tú te escapes con ese mocoso”, empezó diciendo Vicky muy enojada. “Íbamos a trabajar de meseros en un evento. Mamá estoy arrepentida”, respondió la ex enamorada de Cristóbal.

“Papá en Apuros” promete enamorar con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, el humor, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar, principales componentes de esta historia que las familias peruanas pueden disfrutar de lunes a viernes desde las 9:20 p.m. por Latina Televisión.