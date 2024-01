Papá en Apuros, capítulo 64 EN VIVO: Esposo de Natalia no será nada fácil de contactar

Stephanie tiene el corazón roto. Jhonatan no pudo ocultarle a su hermana el video de Vasco y le mostró las imágenes donde Cristóbal y Bárbara se besan. La joven se soltó a llorar en los brazos de su hermano al ver que había perdido el amor de su expareja.

En el reciente avance del episodio de hoy, Bárbara habla con su mamá y Martín. Ella les revela que pudo contactarse con su papá. Natalia, emocionada, lo llama para que pueda firmar los papeles, pero el hombre automáticamente cortó la llamada. ¿Podrá contactarlo otra vez?

Lista completa de actores confirmados que participan de “Papá en Apuros”

Juan Carlos Rey de Castro como Martín Seminario

Luciana Blomberg como Julieta Olaya

Ximena Díaz como Natalia Rodríguez

José Miguel Arguelles como Cristóbal Seminario

Bianca Bazo como Marina Seminario

Matilde León como Luna Seminario

Mariano Ramírez como Vasco Seminario

Rodrigo Sánchez Patiño como Jorge Arrarte

Nico Ponce como Matías “El Toyo” Quiroz

Joaquín Escobar como Jhonatan Quiroz

Bruno Odar como Ramón “Moncho” Olaya

Denisse Dibós como Emilia Santillana

Paulina Bazán como Stephanie Quiroz

Adriana Campos como Bárbara Castro

Ekaterina Konysheva como Kate Chamberline

Mónica Rossi como Vicky Pacheco

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.

¿Qué pasó en el último episodio?

En el reciente episodio, Natalia le advirtió a Julieta que se alejara de Martín. “Te vi en el matrimonio con Martín muy linda, con las miraditas. En conclusión: si yo te invité a mi matrimonio fue por cordialidad, pero no abuses…No me agarres de tonta porque mi paciencia tiene un límite. No te quiero cerca de mi marido porque Martín se va a casar conmigo y no quiero problemas contigo, ¿okey?”, expresó Natalia.

Martín no se aguantó las ganas de conversar con Julieta y la llamó a medianoche; sin embargo, no contó con que la joven chorrillana le dejaría las cosas claras. “Yo me voy a casar con Matías y usted se va a casar con la señora Natalia. Nada va a cambiar eso. Estoy más feliz que nunca. De hecho, hoy me puse el anillo…Usted eligió y yo también elegí. Y estoy segura que vamos a ser muy felices. Así que ya no pensemos en imposibles”, sentenció Julieta.

