Papá en Apuros Cap 86 EN VIVO: Martín le confesará a Natalia que no está enamorado de ella

¡Grandes revelaciones se vivirán en el episodio de hoy! Jorge llamará a Natalia para insistir en que se haga una prueba de embarazo para saber si es el verdadero padre del bebé en camino. Esta llamada al parecer será escuchada por Meme. Además, Martin no soportará la presión de Natalia. El Capitán de Fragata le confesará que no la ama y que ya no quiere casarse.

“¿Puedes dejar de llamarme?”, le dice Natalia por teléfono a Jorge Arrarte. “Yo necesito tener la seguridad de que no soy el papá de tu hijo”, exige el instructor de la Marina. Ambos no contaron con que la suegra de Martín escucharía una parte de la conversación. “Te escuché Natalia, ¿quién era?”, pregunta Memé.

“¿Podrías darme un poquito de cariño?”, le pregunta Natalia a Martín. Ante estas presiones de afecto, el Capitán opta por sincerarse con la futura madre de su hijo. “Natalia no nos engañemos más. Yo no estoy enamorado de ti y si no estuvieras embarazada , yo estaría con Julieta”, le grita el Capitán de Fragata.

Mira AQUÍ el nuevo capítulo de "Papá en Apuros"

¿Qué pasó en el reciente episodio?

Julieta le exigió a Matías que le diga la verdad sobre sus sentimientos hacia la ‘Gringa’. “Ella merece alguien que la quiera o que la ame. Es una chica linda, buena, honesta. No me gusta. No te voy a negar que alguna vez le he echado ojo. No te inventes cosas en la cabeza, yo no estoy enamorado de la gringa”, expresó el hijo de Vicky.

Martín asistió al cumpleaños de Julieta. En plena celebración, ambos personajes tuvieron un momento a solas, donde el Capitán le hizo una gran revelación. “No sabes las ganas que tengo de abrazarte, pero creo que sería desubicado…Julieta, me encanta verte tan feliz. Eres una mujer maravillosa. Matías tiene mucha suerte”, dijo Martín Seminario.

