Papá en Apuros Cap 85 EN VIVO: Vicky le confesará a Jorge que también lo engañó

Los problemas entre Vicky y Jorge empeoran. Cerca de unir sus vidas para siempre, Vicky y Jorge están pasando por grandes dilemas en su relación. Primero Jorge le confesó a su futura esposa que la engañó con otra mujer y en el capítulo de hoy, Vicky le revelará un gran secreto que ha estado guardando por mucho tiempo. ¿Cómo reaccionará el instructor de la marina?

En el reciente avance se observa a Jorge suplicando el perdón de Vicky. “Vicky recapacita, si fuera al revés, yo te perdonaría” dice el instructor de la Marina a su prometida, quien responde: “Bueno entonces te voy a poner a prueba, porque yo también tengo algo que decirte. Te engañé porque yo me besé con Ramón”.

Mira AQUÍ el nuevo capítulo de “Papá en Apuros”

¿Qué pasó en el reciente episodio?

Matías decidió aclarar las cosas con Kate. “Mira Gringa, yo sé que tú sientes algo por mí pero entre nosotros no ha pasado nada y no va a pasar nada. Yo te quiero, te tengo mucho cariño, pero no me gustas y no me vas a gustar nunca. Gringa, no te quiero hacer daño, pero tienes que parar con esto porque yo me estoy confundiendo y Julieta se está poniendo toda paranoica”, dijo el novio de Julieta.

Julieta se enteró de que su mejor amiga está enamorada de su novio. “Últimamente estás toda rara, me estás evitando. Yo quiero que me digas de una vez qué te pasa conmigo”, dijo la chorrillana. “Es con Matías. El tema es con Matías…Yo no puedo más. No puedo estar cerca de él. Julieta, estoy perdidamente enamorada de Matías”, sentenció Kate.

