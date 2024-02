Papá En Apuros Cap 82 EN VIVO: Martín a punto de enterarse del secreto que esconden Natalia y Jorge

Se le viene la noche a Natalia. La nueva pareja de Martín ha venido ocultando un gran secreto que estaría a punto de ser descubierto por el propio Capitán de Fragata. Natalia y Jorge Arrarte pasaron una noche juntos, poniendo en duda quién es el verdadero padre del niño que espera. ¿Martin descubrirá la verdad?

En el reciente avance se observa a Jorge intrigado por saber si el bebé que espera Natalia es suyo. “No puedo más con esta situación… Podríamos hacernos un examen y así averiguar quién es el padre de tu bebé”, pregunta el instructor de la Marina a la pareja de su mejor amigo. La conversación de ambos se ve interrumpida por Martín, quien ingresa a la oficina inesperadamente, poniendo nerviosos a Jorge y Natalia.

¿Qué pasó en el reciente episodio?

Stephanie le pidió a Cristóbal que retomaran su relación. “Por eso te llamaba, quería hablar de nosotros (…) Te dije que fuéramos amigos, pero no puedo. Cristóbal, yo sé que estas cosas no se hablan por teléfono, pero te miro y me gustas. Yo no quiero ser tu amiga, no podría. Cris, yo quiero que volvamos a tener algo juntos”, le dijo Stephi al cadete.

Don Lucho le propuso a Emilia que dejara de trabajar para que se dedicara a las tareas del hogar. Él no esperaba que la ‘memé’ le diera una peculiar respuesta. “¿Me estás diciendo que yo debo quedarme aquí limpiando, cocinando, cuidando de la casa? Eso no es lo que las mujeres esperamos. ¿Acaso no has escuchado a Shakira? Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, aseguró la suegra de Martín.

