Papá En Apuros Cap 81 EN VIVO: ¿El hijo que está esperando Natalia es de Jorge Arrarte?

¡Un capítulo de infarto! Una gran bomba será revelada esta noche. La historia de “Papá en Apuros” no deja de sorprender a su público con los inesperados giros, y hoy no será la excepción. Natalia no le habría contado toda la verdad a Martín y el hijo que está esperando podría ser de su mejor amigo Jorge Arrarte.

En el reciente avance se observa que Jorge y Natalia pasaron una noche juntos, luego de haber compartido unos tragos en un bar. Producto de ese efusivo encuentro, la mamá de Bárbara quedó en la dulce espera. Pese a esto, ella asegura que el hijo que espera es del Capitán de Fragata. “Ese hijo es de Martín y punto”, le aclara Natalia a Jorge. ¿Será del todo cierto?

¿Qué pasó en el episodio 81 de “Papá en Apuros”?

Natalia y Martín descubrieron que el sexo del bebé es hombrecito. “Es hombrecito. Martincito…Tal vez el nombre de un marinero ilustre. Yo estaba pensando en Miguel por Miguel Grau. Vamos a tener un hombrecito. Te juro que es lo que soñé desde que supe que estaba embarazada. ¿Tú qué piensas?”, dijo emocionada Natalia.

Stephanie le puso el alto a Pedro y le pidió que dejaran de verse. “No, estamos bien como amigos. No quiero más problemas. Lo importante acá, aunque suene feo decirlo, es que yo te hago mal. Tú quieres que te mire de otra manera y eso no pasará. Aunque Cristóbal no me haga caso, yo sigo enamorada de él”, sentenció la joven.

