Papá en Apuros, capítulo 80 EN VIVO: Vicky descubrirá que La Gringa está enamorada de Matías

El secreto mejor guardado de La Gringa será revelado. Durante todo este tiempo, la extranjera ha intentado ocultar sus sentimientos por el novio de su amiga Julieta e incluso tomó la decisión de regresar a su país para que ella y Matías sean felices. Sin embargo, su esfuerzo ha sido en vano, pues hoy Vicky se enterará de que Kate está completamente enamorada de su hijo mayor.

“Lo mejor es que yo me vaya lo más rápido…Yo no quiero que Julieta se entere de que estoy enamorada de ti”, le confiesa Kate a Matías en el reciente avance. La conversación entre ambos personajes se ve inmediatamente interrumpida por Vicky, quien se asombra al escuchar la gran revelación de La Gringa.

¿Qué pasó en el episodio 79 de “Papá en Apuros”?

Stephanie aceptó la decisión de Cristobal de no tener una relación seria. “Stephi, ¿qué estamos haciendo?”, le preguntó el cadete a su exenamorada. “Pasarla bien, eso es lo que querías, ¿no? Yo también me di cuenta de lo que quiero. Ya me cansé de Pedro, de los problemas, de la chamba. Quiero pasarla bien contigo”, aseguró la hija de Vicky.

Carlos comenzará su vida de cero, mudándose a Paracas para trabajar. Con esta noticia, su hija Bárbara se mostró triste, pero él intentó consolarla con una peculiar promesa. “No te voy a abandonar. Solamente me estoy yendo a Paracas porque un amigo me consiguió un trabajo …voy a tener que ahorrar dinero para alquilar una casa, tener un lugar dónde vivir y que puedas irme a visitar los fines de semana”, dijo el padre de Bárbara.

