Papá en Apuros, capítulo 78 EN VIVO: Carlos advierte a Martín sobre las verdaderas intenciones de Natalia

La boda entre Natalia y Martín está cada vez más lejos de concretarse. Con la llegada de Carlos todo ha cambiado y será él quien se encargue de exponerle al Capitán de Fragata las verdaderas intenciones de Natalia. ¿Martín hará caso a las advertencias de la expareja de su novia?

En el reciente avance, Carlos llegará a la oficina de Martín para mantenerlo informado sobre las acciones de su futura esposa. “Te juro que fue Natalia la que me pidió que la siguiera (Julieta)…Y esto del embarazo te puedo asegurar que lo hizo para amarrarte…Ten cuidado con Natalia”, dijo el papá de Bárbara.

Mira AQUÍ el nuevo capítulo de “Papá en Apuros”:

¿Qué pasó en el reciente episodio?

Julieta llegó enfadada a la casa de los Seminario para contarle a Martín toda la verdad sobre Natalia. “La señora Natalia mandó a su exmarido para que me vigilara, porque ella le dijo que usted y yo teníamos algo. Le voy a dejar bien en claro, señora: Yo no soy amante de nadie y no voy a permitir nada de esto”, contó indignada la joven chorrillana.

Stephanie quiere recuperar su relación con Cristóbal; por ello, le pidió al cadete hacer una locura de amor juntos. “Hagamos una locura. Escápate conmigo. Podemos hacer algo diferente, que nos guste mucho”, dijo la hija de Vicky a Cristóbal, quien respondió: “Igual la pasé bien contigo, pero no quiero amarrarme con nada. Eres muy especial para mí. Te miro y me enamoro, pero luego las cosas no funcionan”

