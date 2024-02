Papá en Apuros, capítulo 69 EN VIVO: La expareja de Natalia revelará toda la verdad sobre ella

Se le viene la noche a Natalia. Las cosas se tornan cada vez más difíciles para la mamá de Bárbara, quien se verá en aprietos con la llegada de su exesposo Carlos. El nuevo personaje no aguanta más estar ocultándose y está decidido a contar toda la verdad sobre Natalia para recuperar su vida. ¿Qué ocultará Natalia?

“Ya me cansé de estar escondido y lo que más quiero es recuperar a mi hija…No me voy a quedar tranquilo Natalia, así que prepárate porque todo mundo se va a enterar de la clase de persona que eres en realidad”, se le escucha decir a Carlos en el reciente avance.

¿Qué pasó en el reciente episodio?

Martín le pidió a Natalia que se retire de su casa, mientras soluciona los problemas del divorcio con su expareja. La mujer le contó furiosa a su hija esta nueva noticia. “Se acabó todo. Nos tenemos que ir de acá. Martín nos ha alquilado un departamento…Martín ya no quiere pelear por el divorcio y tu papá no quiere firmar los papeles. Y te diré que el nuevo apartamento no tiene lavadora”, dijo Natalia.

Julieta y Martín tuvieron un emotivo encuentro para conversar sobre lo ocurrido entre ellos.”No me abrace. Trato y trato de hacer todo lo posible para alejarme de usted, pero usted aparece hasta en mis sueños. Luego, cuando lo veo o cuando escucho su voz, vuelvo a la ilusión de que entre nosotros pase algo”, dijo Julieta Martín, quien respondió: “Yo también. En las noches no puedo más”.

“Papá en Apuros” promete enamorar con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, el humor, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar, principales componentes de esta historia que las familias peruanas pueden disfrutar de lunes a viernes desde las 9:20 p.m. por Latina Televisión.

Lista completa de actores confirmados que participan de “Papá en Apuros”

Juan Carlos Rey de Castro como Martín Seminario

Luciana Blomberg como Julieta Olaya

Ximena Díaz como Natalia Rodríguez

José Miguel Arguelles como Cristóbal Seminario

Bianca Bazo como Marina Seminario

Matilde León como Luna Seminario

Mariano Ramírez como Vasco Seminario

Rodrigo Sánchez Patiño como Jorge Arrarte

Nico Ponce como Matías “El Toyo” Quiroz

Joaquín Escobar como Jhonatan Quiroz

Bruno Odar como Ramón “Moncho” Olaya

Denisse Dibós como Emilia Santillana

Paulina Bazán como Stephanie Quiroz

Adriana Campos como Bárbara Castro

Ekaterina Konysheva como Kate Chamberline

Mónica Rossi como Vicky Pacheco

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

"Papá en Apuros" se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.