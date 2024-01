Papá en Apuros, capítulo 65 EN VIVO: Esposo de Natalia hace su gran aparición

¡Un capítulo imperdible! Este lunes, “Papá en Apuros” estará más emocionante que nunca. Tras no haberse casado con Martín Seminario, Natalia ha puesto todo su empeño en hallar el paradero de su expareja para pedirle que firme los papeles del divorcio. Luego de muchos intentos, el personaje más buscado hará su gran aparición en el capítulo de este lunes 29 de enero.

Desde que se conoce el personaje de Natalia Rodríguez, siempre han surgido preguntas como quién es el padre de su hija Bárbara y por qué se fugó, dejándola en la ruina . Todas las interrogantes por fin serán respondidas y el público podrá conocer el quién es este misterioso personaje que huye de la justicia. ¿Será que Natalia logrará conseguir el divorcio para que se casé con Martin Seminario?

En el avance del episodio del lunes, se observa que Marina recibe a un extraño en la puerta de su casa. Pero este no es un desconocido para todos, “Y usted quién es?”, pregunta preocupado Martín al desconocido, quien responde: “¿Natalia me presentas tú o me presento yo? Soy Carlos Castro Mendivil, esposo de Natalia”.

No puedes perderte este infartante capítulo de “Papá en Apuros”. La emoción, intriga y suspenso están asegurados para este lunes 29 de enero desde las 9:20 p.m. por Latina Televisión.

Mira EN VIVO el nuevo capítulo de “Papá en Apuros”

Lista completa de actores confirmados que participan de “Papá en Apuros”

Juan Carlos Rey de Castro como Martín Seminario

Luciana Blomberg como Julieta Olaya

Ximena Díaz como Natalia Rodríguez

José Miguel Arguelles como Cristóbal Seminario

Bianca Bazo como Marina Seminario

Matilde León como Luna Seminario

Mariano Ramírez como Vasco Seminario

Rodrigo Sánchez Patiño como Jorge Arrarte

Nico Ponce como Matías “El Toyo” Quiroz

Joaquín Escobar como Jhonatan Quiroz

Bruno Odar como Ramón “Moncho” Olaya

Denisse Dibós como Emilia Santillana

Paulina Bazán como Stephanie Quiroz

Adriana Campos como Bárbara Castro

Ekaterina Konysheva como Kate Chamberline

Mónica Rossi como Vicky Pacheco

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.