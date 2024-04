Papá en Apuros Capítulo 119: Luna sepulta su relación con Jhonatan por su cambio de personalidad

Jhonatan Quiroz tuvo un cambio totalmente radical a pedido de Luna. Sin embargo, la hija de Martín Seminario comenzó a sentir muchos celos, pues las chicas se le acercan cada vez más. A pesar de que él ya le dejó en claro que sólo quiere tener una relación con ella, esto la está consumiendo. “Jhonatan, yo ya no quiero que seas cool. Ya muy bacán, muy cool”, comenzó diciendo.

El cadete le recalcó que el hizo todo esto por ella. “Lo que pasa es que a mí no me gusta que las chicas en la calle se te queden viendo… Que te digan para salir y que te pidan el teléfono”, respondió la jovencita. “Eso ya lo hablamos ayer, yo no quiero a las chicas, quiero estar contigo”, aseguró Jhonatan.

“Me he dado cuenta de algo, de que tú sí eres cool. Me he dado cuenta de que tu eres cool, de que respirar cool. En cambio, yo no soy una persona cool”, reveló Luna Seminario mientras que Jhonatan escuchaba muy sorprendido. “Yo ya tomé una decisión, yo ya no puedo estar contigo. Me voy a quedar con Pablo porque es más parecido a mí”, sentenció.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.