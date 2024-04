Papá en Apuros Capítulo 109: Marina se cansó de estar sola y le pide su mamá que haga que Julieta vuelva

Marina es una de las que más está sufriendo con la partida de Julieta Olaya, pues la pequeña era muy pegada a ella. Incluso expresó en más de una ocasión que deseaba que se convirtiera en su nueva mamá. Desde que se enteró de la noticia, comenzó a sentirse más sola que nunca, sobre todo ahora que Martín Seminario se irá a Paita.

“Tengo mucha pena, mamá. ¿Eso pasa? Todos me dejan sola y ahora te puedo hablar poquito porque todos se ríen de mí, me molestan, me dicen que estoy loca”, comentó en una conversación con su madre mientras que Emilia escuchaba todo a sus espaldas.

“Yo sé que tengo a mis hermanos, pero nadie me entiende. Si por lo menos tuviera a Julieta…”, comentó. “Ella también nos dejó, se va a casar con Matías”, añadió. Además, decidió echarle la culpa a su papá de todo lo que estaba ocurriendo. “Ayúdame a que Julieta venga, al menos un ratito ¿sí?”, sentenció.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.