Papá en Apuros Cap 87 EN VIVO: Matías duda sobre sus verdaderos sentimientos hacía Kate

En el emocionante episodio de hoy de “Papá en Apuros”,Julieta se verá enfrentada a la inquietante sospecha de que entre su novio Matías y Kate, pueda existir algo más que una simple amistad. Esta incertidumbre, pondrá a Matías en una encrucijada emocional, pues comenzará a cuestionar sus propios sentimientos hacia la mejor amiga de su prometida.

“Entre la Gringa y yo sí hay cariño, pero es de amistad nada más”, le dice Matías a Julieta. “Yo creo que hay algo más que cariño de amistad”, responde la joven chorrillana, quien luchará por descifrar la verdad detrás de esta situación desconcertante.

“¿Si siento cosas por la Gringa?”, le pregunta Matías a su madre. Ante esta insólita pregunta, Vicky le responde. “¿cómo se te ocurre decir semejante tontería? Lo que sientes por la Gringa es pena, porque tú estás enamorado de Julieta. ¿Estás enamorado de Julieta, verdad?, ”, le cuestionó Vicky a su hijo.

¿Qué pasó en el reciente episodio?

Martín no aguantó más la presión de Natalia y le gritó toda la verdad. “Natalia, no nos engañemos más. Ya no sé de qué manera explicártelo, yo no quiero estar contigo ahora, no quiero cariñitos, no quiero abracitos, no quiero nada. Te juro que ya no puedo más, Natalia. Te pedí un tiempo para estar con mis hijos y parece que no me escuchas o no te importa. Deja de presionarme, deja de obligarme a hacer cosas”, dijo el Capitán de Fragata.

Bárbara y Stephanie encararon a Cristóbal para que decidiera con cuál de ellas se quedaría. “No podemos estar juntos los tres, así que tienes que decidir con quién te quedas, así de fácil”, le advirtió Stephanie. “Cristóbal, tú eres la razón (de la pelea), si tú te hubieras decidido por una de nosotras, nada de esto hubiera pasado, así que decide a quién prefieres: ¿A Stephanie o a mí?”, agregó Barbara.

